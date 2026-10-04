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Netanyahu ringrazia il comandante di Flydubai; a Gaza un raid uccide cinque persone, cordoglio del cardinale Pizzaballa

Netanyahu invita in patria il capitano di Flydubai che ha evitato una strage; a Gaza un attacco aereo provoca cinque vittime, suscitando il cordoglio del card. Pizzaballa.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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04/10/2026 — Marina Lalovic

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Il primo ministro israeliano ha pubblicamente ringraziato il comandante di Flydubai e lo ha invitato a tornare in patria, riconoscendo il suo ruolo nell’episodio in cui il pilota ha evitato quella che è stata definita una possibile strage nei cieli.

Nello stesso arco di tempo, un nuovo attacco aereo nella Striscia di Gaza ha provocato la morte di cinque persone. Secondo quanto riportato, tra le vittime ci sono donne cristiane, dettaglio che ha suscitato reazioni di profondo cordoglio.

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Il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha espresso il suo dispiacere per le vittime del raid, manifestando il profondo dolore suscitato dall’accaduto.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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