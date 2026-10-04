Netanyahu ringrazia il comandante di Flydubai; a Gaza un raid uccide cinque persone, cordoglio del cardinale Pizzaballa

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

04/10/2026 — Marina Lalovic

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

Il primo ministro israeliano ha pubblicamente ringraziato il comandante di Flydubai e lo ha invitato a tornare in patria, riconoscendo il suo ruolo nell’episodio in cui il pilota ha evitato quella che è stata definita una possibile strage nei cieli.

Nello stesso arco di tempo, un nuovo attacco aereo nella Striscia di Gaza ha provocato la morte di cinque persone. Secondo quanto riportato, tra le vittime ci sono donne cristiane, dettaglio che ha suscitato reazioni di profondo cordoglio.

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha espresso il suo dispiacere per le vittime del raid, manifestando il profondo dolore suscitato dall’accaduto.