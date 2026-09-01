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Nepal, le autorità: 903 morti e 4.200 persone disperse a causa delle inondazioni

Le autorità del Paese himalayano, citate dalla Bbc, segnalano 903 morti e 4.200 dispersi dopo le inondazioni che hanno colpito il Nepal, al 31/08/2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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NEW DELHI, 31 agosto 2026 — Il bilancio delle vittime delle inondazioni in Nepal è salito a 903, mentre le persone dichiarate disperse sono 4.200. Lo riferiscono le autorità del Paese himalayano, riprese dalla Bbc.

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I dati comunicati dalle autorità aggiornano il conto delle perdite causate dall’evento meteorologico che ha colpito vaste aree del Paese.

Le cifre sono state diffuse dalle autorità nepalesi e riportate dalla Bbc, che ha ripreso i comunicati ufficiali.

( aggiornato il
Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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