Nepal, le autorità: 903 morti e 4.200 persone disperse a causa delle inondazioni

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NEW DELHI, 31 agosto 2026 — Il bilancio delle vittime delle inondazioni in Nepal è salito a 903, mentre le persone dichiarate disperse sono 4.200. Lo riferiscono le autorità del Paese himalayano, riprese dalla Bbc.

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I dati comunicati dalle autorità aggiornano il conto delle perdite causate dall’evento meteorologico che ha colpito vaste aree del Paese.

Le cifre sono state diffuse dalle autorità nepalesi e riportate dalla Bbc, che ha ripreso i comunicati ufficiali.