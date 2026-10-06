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Ndour segna da 70 metri e l’Italia U21 liquida la Polonia 3-0

A Pescara il 5/10/2026 l’Italia Under 21 vince 3-0 contro la Polonia nelle qualificazioni: gol da 70 metri del centrocampista della Fiorentina Ndour.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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A Pescara, nelle qualificazioni agli Europei Under 21, l’Italia ha battuto la Polonia per 3-0 grazie anche a una rete di straordinaria fattura realizzata da Ndour. Il centrocampista della Fiorentina ha trovato il gol da circa 70 metri, cogliendo il portiere avversario fuori dai pali.

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La marcatura ha dato carattere al match e si è distinta per la precisione della conclusione da distanza notevole. Ndour, impiegato a centrocampo, ha scelto l’iniziativa tentando la giocata da lungo raggio che si è trasformata in rete.

Il successo arriva nelle gare di qualificazione per il torneo europeo Under 21 e porta l’Italia a ottenere un risultato netto contro la selezione polacca. La partita si è disputata il 5 ottobre 2026 a Pescara.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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