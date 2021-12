‘Naviganti di Frodo’ di Maurizio Crema: presentazione Spazio Eventi La Toletta

La settimana che va dal 13 al 18 è l’ultima “utile” per le presentazioni. Abbiamo deciso di sfruttarla fino in fondo con 5 (diconsi: cinque!) appuntamenti.

Andiamo con ordine e partiamo dal primo.

Lunedì 13 dicembre, ore 18

Maurizio Crema, Naviganti di frodo, Risfoglia

Ne parla con l’autore Shaul Bassi, Università ca’ Foscari

laToletta – SpazioEventi, Dorsoduro 1134 (a due minuti dalla LibreriaToletta, in Fondamenta di Borgo, alle Eremite)

Accesso – con green pass rafforzato – contingentato: è vivamente consigliato prenotare:

[email protected]

Il libro

Alvise, Silvia e Daniele, tre ragazzi veneziani, hanno un sogno: navigare fino in Dalmazia come ai vecchi tempi, senza motore, soli nel vento. Decidono quindi di “prendere in prestito” la barca tradizionale del padre di due di loro per affrontare un avventuroso viaggio attraverso l’Adriatico. Quando incontrano Emira, un’albanese loro coetanea braccata dall’organizzazione criminale che l’ha costretta a prostituirsi, quella che doveva essere una spensierata crociera prende una piega inaspettata e diventa una fuga verso la libertà. Naviganti di frodo è una storia di amicizia, di incontri inattesi che costringono a fare i conti con le proprie debolezze lasciando un segno indelebile, di legami tanto profondi che neanche il tempo e la distanza riescono a spezzare