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Nations League: l’Italia supera la Turchia 3-1 a Bologna, Esposito chiude il match

Nations League: Italia batte la Turchia 3-1 a Bologna il 05/10/2026. Pio Esposito, entrato nella ripresa e attaccante dell’Inter, segna il tris su assist di Romano.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’Italia ha battuto la Turchia 3-1 nella partita di Nations League disputata a Bologna il 5 ottobre 2026.

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Il match ha avuto un episodio decisivo nella ripresa: Romano ha ispirato l’azione che ha portato al terzo gol azzurro. Entrato nel secondo tempo, Pio Esposito ha finalizzato con un tiro vincente sfruttando un perfetto assist di Romano.

Pio Esposito è indicato come attaccante dell’Inter. Il suo gol ha fissato il risultato sul 3-1 per la Nazionale italiana.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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