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L’Italia ha battuto la Turchia 3-1 nella partita di Nations League disputata a Bologna il 5 ottobre 2026.

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Il match ha avuto un episodio decisivo nella ripresa: Romano ha ispirato l’azione che ha portato al terzo gol azzurro. Entrato nel secondo tempo, Pio Esposito ha finalizzato con un tiro vincente sfruttando un perfetto assist di Romano.

Pio Esposito è indicato come attaccante dell’Inter. Il suo gol ha fissato il risultato sul 3-1 per la Nazionale italiana.