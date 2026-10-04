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Nations League, Francia-Italia 1-1: Olise porta avanti i Bleus, Bastoni firma il pari

03/10/2026: Francia e Italia pareggiano 1-1 allo Stade de France nella terza giornata del Gruppo A di Nations League; gol di Olise e Bastoni, espulso Upamecano.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Francia e Italia hanno concluso sul 1-1 la sfida giocata allo Stade de France valida per la terza giornata del Gruppo A di UEFA Nations League.

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La prima frazione si è chiusa senza reti; il vantaggio francese è arrivato al 55′ con Michael Olise. L’Italia ha risposto al 68′ con Alessandro Bastoni, che ha pareggiato di testa.

Nel finale la Francia ha terminato la gara in inferiorità numerica: Dayot Upamecano è stato espulso all’85’ per doppia ammonizione. Nonostante l’uomo in più, gli Azzurri non sono riusciti a trovare la rete che avrebbe deciso l’incontro.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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