Nations League, Francia-Italia 1-1: Olise porta avanti i Bleus, Bastoni firma il pari

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Francia e Italia hanno concluso sul 1-1 la sfida giocata allo Stade de France valida per la terza giornata del Gruppo A di UEFA Nations League.

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La prima frazione si è chiusa senza reti; il vantaggio francese è arrivato al 55′ con Michael Olise. L’Italia ha risposto al 68′ con Alessandro Bastoni, che ha pareggiato di testa.

Nel finale la Francia ha terminato la gara in inferiorità numerica: Dayot Upamecano è stato espulso all’85’ per doppia ammonizione. Nonostante l’uomo in più, gli Azzurri non sono riusciti a trovare la rete che avrebbe deciso l’incontro.