Nations League: Calafiori sblocca la gara, Italia corsara a Bologna contro la Turchia 2-1

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Bologna, 5 ottobre 2026 — L’Italia si impone 2-1 sulla Turchia nella partita valida per la Uefa Nations League disputata a Bologna. Decisivo l’intervento in attacco del difensore Calafiori, che firma il suo primo gol con la maglia azzurra.

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Calafiori, in forza all’Arsenal, si è elevato più degli altri e ha sbloccato il risultato. Per il difensore si tratta del primo centro in Nazionale maggiore.

La vittoria azzurra vale i tre punti nel girone di Nations League. Il finale è di 2-1 a favore dell’Italia.