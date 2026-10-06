Mounk: la sinistra deve voltare pagina e rivolgersi ai lavoratori impoveriti

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Il politologo Yascha Mounk chiede un cambio di rotta per la sinistra: abbandonare l’attuale impostazione centrata sul welfare state e ricostruire legami con i lavoratori impoveriti. Secondo Mounk, l’errore cruciale è stato il rapporto privilegiato con le classi sociali medio-alte.
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Nell’intervista pubblicata su Repubblica, Mounk osserva che categorie professionali tradizionalmente legate alla sinistra oggi si stanno orientando verso il centrodestra: “muratori e idraulici oggi votano a destra”, sintetizza il politologo.
L’analisi, affidata al corrispondente Antonello Guerrera, è stata pubblicata il 5 ottobre 2026. L’audio dell’intervista è riservato agli abbonati premium.