Mostra del Cinema: non si riesce a vedere film, noi andiamo via. Lettere

Buongiorno, siamo un gruppo di accreditati che da anni vengono a Lido per la Mostra.

Vogliamo portare a conoscenza e rendere pubblico che ce ne andiamo, siamo in partenza anche se mancano cinque giorni alla fine.

A che pro stare qui se non si riesce a vedere film?

Noi siamo una dozzina che si tengono in contatto durante l’anno, poi affrontano il viaggio e vengono qui a spese proprie per questa decina di giorni in quanto grandi appassionati di cinema, presenti fedelmente ogni anno a Lido.

Portiamo a conoscenza che quest’anno abbiamo dato disdetta alle rispettive stanze.

Ce ne andiamo prima.

Che senso ha stare in giardino e per strada altri quattro giorni?

I film non si riescono a vedere!

Tutti lo sanno ma non bisogna dirlo, forse perché nuoce alla ripartenza.

Ma non è così che deve funzionare, scusate:

vi intascate 60 euro a testa per accredito e abbonamento ma non mettete in condizione di fruirli.

La Biennale annuncia orgogliosa di aver venduto 3.000 accrediti in più rispetto all’anno scorso (tre-mi-la!).

A 60 euro all’uno, fate voi i conti, ma sarebbe niente.

La capienza delle sale è ridotta al 50% per normativa Covid.

Dunque tu mi vendi 3.000 accrediti in più dell’anno prima togliendomi metà posti a sedere…

Sono due le cose: o non sapete fare i conti o li sapete fare e siete in mala fede.

Ma siamo sicuri che la cosa non interessi a nessuna istituzione di controllo?

Il sistema per prenotare, poi, ha offerto scene tragicomiche.

Ad esempio, quando siamo entrati in sistema perché proprio in quel momento il film dovrebbe essere prenotabile (a partire da 72 ore prima) incredibilmente era già tutto esaurito.

Ma come? Se gli accessi sono possibili da quel minuto preciso??

Invece si trova già tutto occupato.

E così è anche dopo, in vari orari della giornata e anche di notte: il disegno della sala della pagina mostra sempre le poltroncine colorate di grigio e non sono cliccabili.

Dopo una settimana qualcuno di noi è riuscito a vedere 2 (!) film ma mai quelli che voleva.

Qualcuno ne ha visto 1 (!) e due ragazze NESSUNO (!).

Tenetevi pure i nostri 60 euro e tenetevi una Mostra del Cinema fatta così,

fatta per fare articoli sui giornali e – evidentemente – per guadagnare soldi.

Un gruppo di accreditati a Lido