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Mosca annuncia la prosecuzione dei raid sull’Ucraina; l’Fbi smentisce la presunta visita a Mosca del direttore Patel

Il ministro della Difesa russo conferma nuovi attacchi sull’Ucraina e il fallimento della tregua energetica; l’Fbi nega la missione a Mosca di Kash Patel.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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15/10/2026 — Corrispondenza da Mosca, Caterina Doglio

Il ministero della Difesa russo ha confermato la prosecuzione degli attacchi contro il territorio ucraino, segnando di fatto il fallimento dei tentativi negoziali volti a ottenere una tregua sulle infrastrutture energetiche in vista della stagione invernale.

Le autorità di Mosca hanno ribadito la portata delle operazioni aeree e hanno negato che vi sia stato un rallentamento dell’offensiva sul campo.

Sul fronte diplomatico, la notizia è stata accompagnata da un episodio di rilievo internazionale: alcune ricostruzioni di stampa avevano riferito dell’arrivo a Mosca del direttore dell’Fbi, Kash Patel, per colloqui con i servizi di sicurezza russi.

Dagli Stati Uniti è però arrivata una smentita netta: l’Fbi ha dichiarato che Patel non si trova all’estero e che è rimasto negli Usa per partecipare a eventi istituzionali in Virginia.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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