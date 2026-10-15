Mosca annuncia la prosecuzione dei raid sull’Ucraina; l’Fbi smentisce la presunta visita a Mosca del direttore Patel

15/10/2026 — Corrispondenza da Mosca, Caterina Doglio

Il ministero della Difesa russo ha confermato la prosecuzione degli attacchi contro il territorio ucraino, segnando di fatto il fallimento dei tentativi negoziali volti a ottenere una tregua sulle infrastrutture energetiche in vista della stagione invernale.

Le autorità di Mosca hanno ribadito la portata delle operazioni aeree e hanno negato che vi sia stato un rallentamento dell’offensiva sul campo.

Sul fronte diplomatico, la notizia è stata accompagnata da un episodio di rilievo internazionale: alcune ricostruzioni di stampa avevano riferito dell’arrivo a Mosca del direttore dell’Fbi, Kash Patel, per colloqui con i servizi di sicurezza russi.

Dagli Stati Uniti è però arrivata una smentita netta: l’Fbi ha dichiarato che Patel non si trova all’estero e che è rimasto negli Usa per partecipare a eventi istituzionali in Virginia.