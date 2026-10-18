Monica Guerritore e Luca Urso stregano il palco: la loro rumba conquista Ballando con le Stelle

18 ottobre 2026 — Nella terza puntata di Ballando con le Stelle su Rai1, Monica Guerritore e il suo partner Luca Urso hanno presentato una rumba che ha commosso il pubblico in studio.

La coppia ha danzato sulle note di “Amandoti”, brano scritto da Giovanni Lindo Ferretti per i CCCP – Fedeli alla linea e reso celebre dall’interpretazione di Gianna Nannini. L’esecuzione è stata improntata a un forte carico emotivo: l’attrice ha scelto di tradurre in danza il tema personale del dolore legato alla malattia.

Al termine della performance è scattata la standing ovation del pubblico presente. Anche la giuria si è pronunciata all’unanimità in termini positivi, sottolineando la straordinaria intensità espressiva e la maturità artistica mostrate dalla coppia.

L’esibizione ha consolidato la posizione di Guerritore e Urso tra i concorrenti più apprezzati di questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci.