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Missili Houthi colpiscono l’aeroporto di Riad: Onu ed Egitto condannano, impatto anche sul calendario sportivo

Raid missilistici Houthi su Riad: Onu ed Egitto condannano, la coalizione risponde. Numerosi eventi sportivi internazionali cancellati o riprogrammati.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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17/10/2026 – L’offensiva dei ribelli Houthi nello Yemen è culminata in una serie di attacchi missilistici diretti contro l’aeroporto internazionale di Riad, con conseguenze che hanno aggravato la tensione regionale e avuto ricadute anche fuori dall’ambito militare.

Gli attacchi hanno provocato diverse vittime e ingenti danni all’infrastruttura aeroportuale. In risposta, le forze della coalizione hanno intensificato le operazioni contro le posizioni dei ribelli yemeniti.

Di fronte all’escalation l’Onu ha espresso una dura condanna degli attacchi missilistici su Riad. Anche l’Egitto ha reagito con fermezza, denunciando gli Houthi e lanciando un allarme sui rischi di una destabilizzazione profonda e generalizzata dell’area mediorientale e sulla sicurezza delle rotte regionali.

La crisi ha avuto ripercussioni immediate sul calendario sportivo internazionale. Sono state cancellate le qualificazioni olimpiche di BMX per Los Angeles 2028 e molte delegazioni estere hanno rinunciato alla partecipazione a competizioni urbane nel Paese.

Altri eventi sono stati rinviati o riprogrammati: le FIFAe Finals sono state posticipate a

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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