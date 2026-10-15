Missili colpiscono un condominio a Kiev: ore di soccorsi per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i residenti

Missili hanno colpito un edificio residenziale a Kiev durante la notte del 14 ottobre 2026, in quello che Reuters ha definito un attacco notturno russo.

I vigili del fuoco e le squadre di emergenza sono intervenuti sul posto e hanno lavorato per ore per domare gli incendi e mettere in sicurezza gli inquilini. Le operazioni hanno previsto l’evacuazione degli abitanti dell’edificio interessato.

Le autorità locali e i soccorritori hanno proseguito le attività di intervento tra fumo e macerie per limitare i danni e consentire le verifiche successive all’attacco.