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Missili colpiscono un condominio a Kiev: ore di soccorsi per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i residenti

Missili colpiscono un condominio a Kiev la notte del 14/10/2026. Vigili del fuoco e squadre di emergenza hanno lavorato ore per spegnere le fiamme ed evacuare i residenti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Missili hanno colpito un edificio residenziale a Kiev durante la notte del 14 ottobre 2026, in quello che Reuters ha definito un attacco notturno russo.

I vigili del fuoco e le squadre di emergenza sono intervenuti sul posto e hanno lavorato per ore per domare gli incendi e mettere in sicurezza gli inquilini. Le operazioni hanno previsto l’evacuazione degli abitanti dell’edificio interessato.

Le autorità locali e i soccorritori hanno proseguito le attività di intervento tra fumo e macerie per limitare i danni e consentire le verifiche successive all’attacco.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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