Milano, il governo dispone altri 500 soldati con poteri di polizia. Previsto anche il fermo preventivo per i minorenni

Il governo ha deciso l’invio di ulteriori 500 militari a Milano con poteri di polizia. La misura è stata annunciata al termine del vertice convocato da Giorgia Meloni; il decreto è previsto oggi in Consiglio dei ministri per dare una, nelle parole della premier, “risposta ferma”.

Nel provvedimento è previsto anche il ricorso al fermo preventivo per i minorenni coinvolti in episodi di violenza e disordini. Parallelamente è stato inasprito il reato di danneggiamento aggravato.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha indicato che all’operazione Strade sicure sarà riconosciuta la facoltà di intervenire direttamente sui casi individuati. Sul fronte delle forze dell’ordine, invece, il ministro dell’Interno e gli apparati di polizia avrebbero mostrato maggiore prudenza nell’attuazione immediata di alcune misure, secondo quanto riportato.

La decisione arriva in un clima che richiede interventi rapidi e coordinati: il decreto che formalizza l’invio delle truppe e le altre modifiche normative sarà esaminato oggi in Cdm.