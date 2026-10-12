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Meteo, RaiNews24 pubblica le previsioni per lunedì 12 ottobre

RaiNews24, 11/10/2026: pubblicate le previsioni del tempo per lunedì 12 ottobre con l’aggiornamento sulle condizioni meteo in Italia nelle prossime ore.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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RaiNews24 ha pubblicato l’11 ottobre 2026 le previsioni del tempo relative a lunedì 12 ottobre, con un aggiornamento dedicato al tempo in Italia nelle prossime ore.

L’articolo, intitolato “Le previsioni del tempo per lunedì 12 ottobre”, è segnalato nella sezione meteo del sito Rainews24 e riassume le indicazioni sullo stato del tempo per la giornata di lunedì.

Fonte e data di pubblicazione sono chiaramente indicate: il pezzo è stato diffuso da RaiNews24 l’11/10/2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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