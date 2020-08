Mestre: carabinieri fermano topo d’appartamenti prima che entri in azione

Mestre, controlli dei Carabinieri in tutta la terraferma, e al fiuto dei militari, tra le altre cose, non è sfuggito un “topo” d’appartamenti, impresa che spicca sull’intera attività delle ultime ore che ha ‘prodotto’ 9 denunciati e 3 segnalati alla Prefettura.

Protagonisti i carabinieri della Stazione di Marcon, con i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile di Mestre, che hanno sorpreso questa notte un cittadino moldavo che si stava verosimilmente apprestando a ‘visitare’ uno o più appartamenti.

L’uomo, le cui mosse erano controllate dai Carabinieri, è stato sorpreso mentre recuperava una utilitaria, oggetto di furto nei giorni scorsi, parcheggiata in via Fusinato a Mestre.

I militari, dopo aver stroncato un estremo tentativo di fuga dell’uomo, hanno scoperto che nell’auto conservava forbici, cacciaviti, cesoie, punteruoli e anche coltelli, ovvero la strumentazione completa del “perfetto scassinatore”.

Il magistrato disponeva la denuncia in stato di libertà per S.I. 32enne, già noto per i suoi trascorsi penali, per tutta una serie di reati, tra cui: resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso di grimaldelli e armi.

L’autovettura, rubata pochi giorni fa a Marcon, verrà restituita al legittimo proprietario.

I controlli hanno dato ancora risultati con un altro straniero che è stato sorpreso con della refurtiva all’Interspar di via Torino, E.M.E.A. egiziano classe 1984, che tentava di allontanarsi dal supermercato con un orologio senza però pagarne il prezzo. Bloccato dai Carabinieri in servizio di pattuglia, allertati dal personale di vigilanza del supermercato, veniva denunciato per furto.

Stessa sorte per una donna di Caltana, riconosciuta dalle immagini di vigilanza di un locale come la scassinatrice di lucchetti di ben due biciclette, una delle quali trovata nel suo giardino, mentre l’altra gentilmente “donata” ad un conoscente di Noale, a sua volta denunciato per ricettazione. Le due biciclette sono state subito restituite ai proprietari.

I carabinieri della Stazione di Tessera hanno invece recuperato un pc portatile, perfettamente funzionante, restituendolo al proprietario che, qualche giorno prima, si era ritrovato l’autovettura, lasciata all’interno dei parcheggi dell’aeroporto, aperta e senza il suo pc portatile. Le indagini dei carabinieri, attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno portato all’individuazione e al deferimento in stato di liberta’ del responsabile, un clochard che è solito frequentare quella zona. L’uomo aveva nascosto il pc tra le sterpaglie a ridosso dell’aeroporto.

Concludono i servizi: denuncia per guida in stato di ebrezza di tre persone, denuncia in stato di libertà per un giovane del posto che aveva nascosto circa 100 grammi di marijuana in casa e 3 persone segnalate alla Prefettura di Venezia poiché trovate in possesso di stupefacenti. Si tratta di due 30enni di Mirano, sorpresi con mezzo grammo di Cocaina. Un’altra giovane di Mira, è stata controllato a Mestre e trovata in possesso di una dose di marijuana.