Mercati finanziari: ecco gli asset da tenere d’occhio per fare trading online oggi

Nelle ultime sedute di contrattazione i mercati obbligazionari europei, allineandosi alla tendenza già in corso da tempo sugli omologhi statunitensi, si sono resi protagonisti di una rapidissima emersione dei rendimenti su quasi tutte le scadenze: un vero e proprio flash crash che ha coinvolto il prezzo dei bond governativi, indipendentemente dal rating del paese emittente, innescato dalle parole di Christine Lagarde nell’ultimo meeting della BCE. Secondo gli analisti, infatti, la Presidentessa non è apparsa troppo convincente in merito agli aggiustamenti di politica monetaria che la Banca Centrale dovrà mettere in atto per calmierare l’inflazione, diventata elemento persistente nell’Eurozona. Quindi ora gli investitori, oltre alla fase di risk on attiva sull’equity, si trovano a dover fronteggiare un sell off sul comparto del reddito fisso, una congiuntura non proprio favorevole per le allocazioni statiche di portafoglio.

In questi frangenti un approccio più dinamico ai mercati, cercando di sfruttare anche le opportunità che si palesano durante le tendenze ribassiste di un asset, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per diversificare le strategie di investimento. Naturalmente il trading online richiede una fase di preparazione propedeutica all’inizio dell’attività: in questi casi l’approfondimento del materiale didattico liberamente consultabile sul web rappresenta un valido punto di partenza. Ad esempio, corsotradingonline.net, portale specializzato nella formazione sui mercati finanziari, ha messo a disposizione una guida che spiega come fare trading online, in modo da aiutare i giovani investitori a selezionare gli intermediari più adatti e creare un modus operandi resiliente nel tempo.

Gli esperti di corsotradingonline.net prendono come riferimento all’interno della loro guida i servizi erogati dai broker, in quanto gli stessi non solo rappresentano il miglior compromesso tra dotazione tecnologica per negoziare e costi di intermediazione contenuti, ma anche il mezzo per raggiungere la maggior parte delle piazze finanziare sia a livello settoriale sia per area geografica. Difatti grazie alla replica sintetica del prezzo d un sottostante, implementata dai Contratti per Differenza, gli utenti di tali intermediari possono acquistare indici, azioni, materie prime, asset digitali e coppie di valute. Inoltre l’operatività con margine bloccato, prevista da questi derivati offerti dai broker online, consente la fruizione dello short selling e della leva finanziaria, funzionalità imprescindibili per sfruttare anche i trend al ribasso e time frame intra-giornalieri.

Broker online: servizi di formazione gratuiti

Un altro aspetto molto interessante dei broker online riguarda il fatto che le piattaforme di trading, rilasciate al momento della sottoscrizione di un conto, sono fruibili in versione demo anche senza aver effettuato il primo versamento. Ciò permette di prendere confidenza con i comandi del tool e di testare le strategie prima di attuarle con fondi reali.

Xtb è un intermediario molto apprezzato dagli investitori, e oggetto di approfondimento da parte degli esperti di corsotradingonline.net, che fa della formazione direttamente sul proprio sito istituzionale uno dei punti cardini dell’attività: proprio attraverso l’uso delle piattaforme dimostrative consente ai propri iscritti di mettere in pratica tutte le nozioni apprese nel percorso di formazione erogato agli utenti.

Costruire una strategia di investimento con il copy trading

Nel variegato panorama degli intermediari over the counter è possibile trovare realtà che, oltre ad offrire servizi didattici, mette a disposizione degli iscritti specifiche funzionalità preposte alla costruzione -in autonomia- di una strategia di investimento, che dia risultati apprezzabili nel tempo.

Difatti anche chi non ha alcuna esperienza sui mercati finanziari né dispone di alcuna competenza in materia può giovarsi del social trading o del copy trading, gli strumenti più semplici da utilizzare per operare in tal senso: si tratta di network a tema finanziario integrati con la piattaforma di negoziazione, in cui gli iscritti, persino i registrati in modalità demo, possono visualizzare i trade condivisi da altri utenti e decidere se applicarli manualmente -social trading- o automaticamente –copy trading– sul proprio account.