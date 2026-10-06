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HomenotizieMeloni sollecita Ericsson: ritirata la procedura su 131 lavoratori a Genova

Meloni sollecita Ericsson: ritirata la procedura su 131 lavoratori a Genova

Dopo contatti diretti della premier con i vertici di Ericsson la società ha ritirato la procedura per 131 licenziamenti a Genova. Electrolux propone 1.250 uscite volontarie.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Roma, 05/10/2026 — Due vertenze industriali segnano nelle ultime ore una svolta differente: per Ericsson la procedura di licenziamento collettivo è stata revocata, mentre per Electrolux l’azienda ha messo sul tavolo un piano di uscite volontarie.

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Secondo fonti di Palazzo Chigi, la decisione di Ericsson è arrivata a seguito di interlocuzioni avviate personalmente dalla presidente del Consiglio con i vertici della società. La procedura di licenziamento che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova è stata quindi ritirata.

Sullo stesso fronte, al tavolo convocato presso il MIMIT, Electrolux ha modificato il proprio piano e ha proposto un meccanismo di incentivazioni per uscite volontarie. La proposta prevede fino a 1.250 uscite complessive, fra impiegati e operai, distribuite nell’arco di tre anni.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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