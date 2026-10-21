Meloni: non si oppongo a limitare i social per under 14, decisione al Parlamento

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato a Repubblica di non essere contraria all’ipotesi di vietare l’accesso ai social network ai minori di 14 anni, rimettendo però la decisione al Parlamento.
Secondo quanto riportato dall’articolo di Tommaso Ciriaco (ANSA) del 21 ottobre 2026, è allo studio la possibilità di introdurre la misura tramite un emendamento al nuovo decreto sicurezza.
Meloni ha inoltre sottolineato che si tratta di “un tema su cui c’è stato un lavoro trasversale dei partiti”, indicando il confronto politico già avviato sull’argomento.
La versione integrale del pezzo è riservata agli abbonati premium.