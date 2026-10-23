5 x 1000
HomenotizieMeloni domani pomeriggio in Kuwait per incontro bilaterale con l’emiro

Meloni domani pomeriggio in Kuwait per incontro bilaterale con l’emiro

Giorgia Meloni domani pomeriggio volerà a Kuwait City per una visita lampo e un colloquio bilaterale con l’emiro Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

ROMA, 22 ottobre 2026 — La presidente del Consiglio Giorgia Meloni effettuerà domani pomeriggio una visita lampo in Kuwait per un incontro bilaterale con l’emiro Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

La partenza verso Kuwait City è prevista dopo la partecipazione della premier, alle 10.30, a un incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze presso la Comunità di San Patrignano.

La presenza della presidente del Consiglio nel Golfo è indicata in un aggiornamento dell’agenda di governo pubblicato sul sito ufficiale.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE