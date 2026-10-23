Meloni domani pomeriggio in Kuwait per incontro bilaterale con l’emiro

ROMA, 22 ottobre 2026 — La presidente del Consiglio Giorgia Meloni effettuerà domani pomeriggio una visita lampo in Kuwait per un incontro bilaterale con l’emiro Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.
La partenza verso Kuwait City è prevista dopo la partecipazione della premier, alle 10.30, a un incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze presso la Comunità di San Patrignano.
La presenza della presidente del Consiglio nel Golfo è indicata in un aggiornamento dell’agenda di governo pubblicato sul sito ufficiale.