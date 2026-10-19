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Meloni al lavoro su un decreto: più fermi e una norma per gli under 18

Meloni lavora a un decreto per più fermi e arresti differiti e verso una norma per gli under 18; vertice con Servizi e forze dell’ordine, la premier lancia l’allarme.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La premier Giorgia Meloni sta definendo un decreto che prevede un aumento di fermi o di arresti differiti e l’introduzione di una norma specifica per i minori di 18 anni. L’opzione è al centro delle discussioni del governo, secondo quanto riportato.

Nel corso di un vertice convocato con i Servizi e le forze dell’ordine sono state valutate misure mirate a contrastare episodi di disordine pubblico. All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza.

Riferendosi alle possibili misure, la premier ha dichiarato: “Valutiamo strumenti contro chi semina caos”. La frase è stata citata come espressione della linea del governo nell’affrontare la situazione.

Il confronto in corso punta a tradurre in norma gli strumenti individuati, con un capitolo dedicato agli under 18. Non sono stati resi noti altri dettagli sul contenuto specifico del decreto né sui tempi di approvazione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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