Meloni al lavoro su un decreto: più fermi e una norma per gli under 18

La premier Giorgia Meloni sta definendo un decreto che prevede un aumento di fermi o di arresti differiti e l’introduzione di una norma specifica per i minori di 18 anni. L’opzione è al centro delle discussioni del governo, secondo quanto riportato.

Nel corso di un vertice convocato con i Servizi e le forze dell’ordine sono state valutate misure mirate a contrastare episodi di disordine pubblico. All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza.

Riferendosi alle possibili misure, la premier ha dichiarato: “Valutiamo strumenti contro chi semina caos”. La frase è stata citata come espressione della linea del governo nell’affrontare la situazione.

Il confronto in corso punta a tradurre in norma gli strumenti individuati, con un capitolo dedicato agli under 18. Non sono stati resi noti altri dettagli sul contenuto specifico del decreto né sui tempi di approvazione.