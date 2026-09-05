Meloni a Bari per celebrare il record di longevità del governo: dal Tg3 rassicura sul monitoraggio delle minacce

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04 settembre 2026 — La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è partita per Bari per partecipare alla celebrazione del record di longevità del suo governo, che è rimasto in carica da 1.413 giorni.

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Prima della partenza Meloni ha risposto alle domande del Tg3 sul traguardo raggiunto dicendo: “Sono responsabilizzata come sempre”. Alla domanda su quanto ancora resterà a Palazzo Chigi la premier ha risposto: “Non lo so, questo non dipende da me”.

Sulle segnalazioni relative a possibili influenze russe nella politica europea, tema attualmente al centro del dibattito, Meloni ha affermato che l’esecutivo è costantemente impegnato sulla sicurezza nazionale e che “monitoriamo tutto quello che c’è da monitorare”, precisando che ci sono molte preoccupazioni ma che vengono tutte attenzionate.