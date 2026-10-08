Melonellum, oggi il voto finale alla Camera: tensioni nella maggioranza e la premier valuta un blitz

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Oggi alla Camera è in programma il voto finale sulla riforma nota come Melonellum. È prevista la conclusione dei lavori alle 12:30; in mattinata sono attese le dichiarazioni dei leader di partito. La premier sta valutando la possibilità di un blitz per accelerare l’iter.

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Nei giorni scorsi sono già state poste due fiducie che hanno consentito il via libera ad elementi chiave della riforma, tra cui preferenze e firme. L’opposizione ha definito il provvedimento incostituzionale.

Tensioni sono emerse all’interno della maggioranza. Per controllare la presenza e il voto dei deputati torneranno in aula le cosiddette vedette. Ieri si è registrata una bagarre sul caso Scarpinato tra Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle, con i 5S che hanno accusato FdI dicendo: “Voi depistate dal ‘46”.

Critiche sul controllo dei parlamentari sono arrivate anche da altri esponenti: in particolare è stata segnalata la necessità di misure per garantire la segretezza del voto, con proposte alternative sui meccanismi di scrutinio.

Il calendario odierno e le mosse della premier determineranno la conclusione dell’iter alla Camera, mentre la tensione nella maggioranza rimane un elemento centrale nella giornata di voto.