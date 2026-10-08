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Melonellum in bilico: il listone da 35 senatori sotto osservazione, il governo pensa a un piano B

Il ‘Melonellum’ sotto esame: il listone di 35 senatori potrebbe violare l’art.57. Rischio stop dalla Consulta; il governo studia un piano B per modificarlo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il testo che introduce il premio al Senato è al centro di forti preoccupazioni istituzionali. L’attuale soluzione, che prevede un listone di 35 senatori, viene ritenuta potenzialmente in contrasto con il principio contenuto nell’articolo 57 della Costituzione.

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La possibile lesione del principio costituzionale ha acceso l’allarme per il rischio che la questione finisca davanti alla Consulta e comporti uno stop della riforma. Sul tavolo rimane quindi la possibilità di un intervento da parte della Corte costituzionale.

Di fronte a questa prospettiva, l’esecutivo ha avviato valutazioni per predisporre un piano B in alternativa all’impianto attuale. L’obiettivo dichiarato è trovare una soluzione che riduca il rischio di incostituzionalità senza compromettere l’assetto normativo messo a punto.

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La vicenda è seguita con attenzione per le possibili ricadute sul calendario politico e sulle modalità di elezione dei componenti del Senato.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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