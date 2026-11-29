L’economista Mariana Mazzucato si è dichiarata favorevole a una tassa sui patrimoni, ma ha avvertito che l’imposta da sola non basta. Secondo Mazzucato è necessario intervenire anche sul catasto e sul sistema fiscale per proteggere i redditi più bassi.

Mazzucato ha sottolineato che occorre evitare la concentrazione estrema della ricchezza e prevenire la formazione di élite economiche. “Sì alla tassa ma va impedita la nascita delle oligarchie”, ha detto evidenziando l’urgenza di accompagnare la patrimoniale con misure strutturali.

Nella sua analisi lo strumento fiscale va integrato da una riforma del catasto e da modifiche del fisco che garantiscano tutela per le fasce meno abbienti, evitando che l’onere ricada sui redditi bassi.