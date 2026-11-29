L’economista Mariana Mazzucato si è detta favorevole a una patrimoniale, ma ha messo in guardia sui limiti di una misura isolata: perché sia efficace è necessario intervenire anche sul catasto e sull’assetto complessivo del fisco.

Secondo Mazzucato, la sola imposta sui patrimoni non basta. Occorre una riforma del catasto che renda più equa la fiscalità immobiliare e un riassetto del sistema fiscale in grado di proteggere i redditi più bassi.

La necessità di tali interventi, ha sottolineato l’economista, è collegata anche all’obiettivo di evitare la formazione di nuove concentrazioni di potere economico e sociali che possano trasformarsi in oligarchie.