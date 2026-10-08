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Max Parisi negli Usa per una terapia che allunga il tempo di vita nel tumore al pancreas

Max Parisi, speaker Rmc, è negli Usa per una terapia contro il tumore al pancreas: costa 39.000 dollari al mese e raddoppia la sopravvivenza media.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Max Parisi, volto noto di Rmc, si è recato negli Stati Uniti per seguire una nuova terapia contro il tumore al pancreas.

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La decisione arriva nel quadro della sua lotta contro la malattia. Secondo quanto riportato, il trattamento ha un costo di 39.000 dollari al mese.

L’oncologa che lo ha in cura ha spiegato che, grazie alla terapia, la sopravvivenza media è raddoppiata, passando da sei mesi a tredici. La stessa specialista ha definito il risultato «un grande successo».

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La vicenda è stata raccontata da Repubblica il 8 ottobre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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