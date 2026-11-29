La Maurizio Solieri Gang si esibirà sabato 5 dicembre al Mattorosso di Montebelluna in quella che è stata annunciata come l’unica data del tour in Veneto. Sul palco saliranno musicisti legati a quattro decenni di storia del rock italiano, in una serata pensata come omaggio alla carriera del chitarrista.



Alla guida del progetto c’è Maurizio Solieri, noto per il lungo sodalizio artistico con Vasco Rossi e per essere il fondatore della Steve Rogers Band. La serata al Mattorosso proporrà un repertorio che ripercorre i brani storici della sua carriera insieme a pezzi tratti dal patrimonio della Steve Rogers Band.



Tra i brani in scaletta, secondo l’organizzazione, non mancheranno alcuni titoli rappresentativi come Alzati la gonna, Bambolina, Polvere d’oro e Angeli senza le ali. L’evento è pensato come un percorso che attraversa influenze e momenti artistici, dai grandi riff della chitarra elettrica fino alla tradizione del rock dal vivo.



Il cast che accompagnerà Solieri comprende nomi di rilievo. Alla voce ci sarà Michele Luppi, artista con un’esperienza internazionale che include anche il lavoro nei Whitesnake. Al basso è presente Max Gelsi, con una lunga attività professionale e numerose collaborazioni in studio e in tournée; tra gli altri collaboratori vanta esperienze con artisti italiani e internazionali di primo piano.



Un elemento di continuità con le stagioni passate sarà la partecipazione di Mimmo Camporeale alle tastiere, figura storica legata sia a Vasco Rossi sia alla Steve Rogers Band. In batteria è previsto Eric Solieri, che secondo la scaletta fornirà il sostegno ritmico allo spettacolo con un approccio marcato sulla dimensione live.



L’organizzazione sottolinea come la serata voglia essere anche un omaggio alle radici musicali che hanno formato il chitarrista: dall’impronta di Jimi Hendrix ai riferimenti ai Led Zeppelin e ai Rolling Stones. Questi riferimenti sono stati indicati come fondamentali per il suono e lo stile che Solieri ha portato nella musica italiana.



Nel corso della performance ci sarà spazio anche per ricordare figure legate al percorso umano e artistico di questi musicisti, tra cui Massimo Riva, la cui presenza rimane collegata a quella storia musicale condivisa.



L’appuntamento è curato nei dettagli da Big Tuna Entertainment & Booking Agency, che si occupa di booking, promozione e ufficio stampa dell’iniziativa. L’agenzia ha inoltre segnalato la possibilità di prenotare tavoli per la cena prima del concerto, opzione pensata per chi vuole un’esperienza serale completa.



Il Mattorosso, locale noto in provincia di Treviso, ospiterà dunque una serata che mescola memoria e attualità musicale, proponendo un cartellone focalizzato sulla qualità dell’esecuzione dal vivo e sulla voce dei protagonisti che hanno segnato parte della storia del rock italiano.



Informazioni e prenotazioni: 0423 303757.