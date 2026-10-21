Mattarella ribadisce i poteri delle forze dell’ordine: no a una “svolta cilena”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto per difendere il ruolo e i poteri delle forze di polizia, esprimendo la posizione del Quirinale sulla gestione dell’ordine pubblico.
Secondo la moral suasion del Colle, la competenza per l’ordine interno deve rimanere affidata alle forze civili, mentre ai militari spetta la responsabilità in ambito esterno. Il tono dell’intervento è stato chiaro nel respingere l’ipotesi di un cambiamento ispirato all’esperienza cilena.
La presa di posizione del Capo dello Stato arriva in un contesto di dibattito pubblico sulla risposta alle tensioni e agli episodi di violenza urbana. Il Quirinale ha voluto sottolineare la netta distinzione tra compiti interni ed esterni nella gestione della sicurezza.
L’intervento istituzionale del presidente segue un confronto che coinvolge istituzioni e opinione pubblica, con richiami alla necessità di preservare il quadro delle competenze tra forze civili e forze armate.