Matri lascia il campo per la pista: debutto convincente a Ballando con le Stelle

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03/10/2026 — Alessandro Matri ha debuttato nella prima puntata di Ballando con le Stelle mostrando una prova che ha sorpreso pubblico e giuria.

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L’ex attaccante è sceso in pista in coppia con la maestra Giada Lini. Senza timore reverenziale e con passi meno impacciati del previsto, ha costruito un’esibizione convincente, apprezzata anche dalla temuta giuria.

Nei giorni precedenti alla trasmissione Matri aveva ricevuto a casa i consigli ironici della compagna Federica Nargi, che nel 2024 si era classificata terza nella stessa trasmissione. Sul palco l’ex bomber ha puntato su umiltà e senso dell’umorismo, ottenendo una buona intesa con la partner.

La performance ha contribuito ad allontanare gli scetticismi iniziali: Matri si propone ora come una delle rivelazioni più divertenti di questa edizione.