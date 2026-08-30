Marlù apre al Centro Piave di San Donà di Piave: decimo punto monomarca in Veneto

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Marlù ha inaugurato una nuova Isola monomarca in franchising all’interno del Centro Piave di San Donà di Piave, segnando l’arrivo del marchio in una delle principali aree commerciali del Piave veneziano e portando a dieci il numero dei negozi monomarca presenti in Veneto.



Il punto vendita, attivato sabato 4 luglio in Via Iseo 1, si inserisce nel progetto di espansione che l’azienda sta portando avanti sul territorio nazionale attraverso collaborazioni locali. La formula scelta punta a coniugare l’identità del brand con la conoscenza del mercato locale fornita dai partner in franchising.

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Secondo l’azienda, la collocazione nel Centro Piave non è casuale: il centro commerciale rappresenta un polo di riferimento per i residenti dell’area e offre visibilità a una clientela ricorrente e attiva. Il nuovo spazio è stato concepito per raccontare la filosofia del marchio, con un allestimento studiato per favorire un’esperienza d’acquisto semplice e coinvolgente.



Tra gli elementi messi in evidenza dall’azienda c’è l’attenzione al prodotto come oggetto che accompagna la quotidianità del cliente. La proposta commerciale include le collezioni estive, oltre al servizio Charm Lab, pensato per personalizzare i gioielli rendendoli esclusivi per chi li sceglie.



Marta Fabbri, cofondatrice e responsabile Marketing & Communication, ha spiegato che l’apertura nel periodo estivo ha una valenza particolare per il marchio. Ha evidenziato l’importanza di offrire al pubblico novità stagionali e servizi di personalizzazione, sottolineando come la formula in franchising permetta di portare l’esperienza Marlù all’interno di contesti territoriali conosciuti e apprezzati.



La collaborazione con 3P Commerciale è un altro elemento che ha contribuito all’operazione. Andrea Motta, rappresentante della società commerciale, ha richiamato l’importanza del rapporto stabilito nel tempo tra le due realtà, basato su investimenti e fiducia reciproca, e ha definito l’apertura come un passo ulteriore nel rafforzamento della presenza del marchio sul territorio.



L’Isola monomarca si propone anche come luogo di relazione con il cliente: l’allestimento e i servizi sono pensati per favorire il contatto diretto e per valorizzare il percorso di scelta del prodotto. In questo modo il negozio mira a essere più di una semplice vetrina, trasformandosi in un punto di riferimento per chi cerca un gioiello come espressione personale.



Dal punto di vista strategico, l’iniziativa rientra nella politica di espansione che privilegia il dialogo con partner locali e la conservazione di un’immagine di marca riconoscibile. La catena di aperture in Veneto arriva così a un nuovo traguardo, che conferma la volontà dell’azienda di consolidare la propria rete commerciale nella regione.

