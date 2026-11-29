Marc Márquez ha comunicato il suo ritiro dalla MotoGP. L’annuncio è stato diffuso il 27 novembre 2026 su X/@MotoGP attraverso una serie di cartelli, nello stile della celebre scena del film Love Actually.
Il pilota spagnolo, numero 93, non correrà più: il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2026, sarà la sua ultima gara da professionista e l’ultima con il team Ducati Lenovo.
Márquez, 33 anni, chiude così una carriera straordinaria: dieci titoli mondiali complessivi, otto nella classe regina, e 106 vittorie nei Gran Premi.
Il bilancio lo colloca tra i più grandi interpreti della storia del motociclismo, secondo quanto riportato dall’agenzia.