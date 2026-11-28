Colpo di scena nel paddock della MotoGP: Marc Márquez ha comunicato il ritiro dalle corse durante il weekend del Gran Premio di Valencia, che diventerà così la sua ultima apparizione in pista.

La notizia è stata anticipata dal pilota spagnolo con un video e mostrando una serie di cartelli davanti alle telecamere, poco prima delle prove libere. Su uno dei cartelli ha scritto: “Questo sarà il mio ultimo Gran Premio in MotoGP. Abbiamo fatto la storia”, accompagnando il messaggio con un ringraziamento ai tifosi.

A 33 anni Márquez chiude una carriera che lo ha visto vincere dieci titoli mondiali, di cui otto nella classe regina. La sua storia agonistica è stata segnata da successi, cadute e una lunga lotta contro gli infortuni, con problemi anche di diplopia che hanno complicato il percorso sportivo.

In conferenza stampa dal GP di Valencia il campione ha spiegato le ragioni della scelta, ricordando le difficoltà fisiche: ha parlato di dolore al braccio, di una nuova operazione alla spalla destra e della necessità di valutare i rischi. Ha detto di aver firmato con Ducati a marzo essendo ottimista, ma di aver affrontato poi altri problemi che hanno reso tutto più difficile. Ha ammesso: “Ho cominciato a sentire paura”, precisando che non si tratta della paura delle moto o della velocità, ma di un elemento personale che ha influito sulla decisione.

La scelta arriva pochi giorni dopo la conquista del decimo titolo mondiale, ottenuto il 22 novembre 2026, e sorprende anche perché Márquez aveva un contratto con la Ducati per le stagioni 2027 e 2028. La casa di Borgo Panigale e le principali testate internazionali hanno confermato l’annuncio.

Il circuito di Valencia ospiterà così il congedo del pilota, in un fine settimana destinato a diventare la celebrazione della sua carriera e del suo ritorno ai vertici dopo anni segnati da problemi fisici.