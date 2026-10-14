5 x 1000
HomenotizieManovra in stand-by: Meloni aspetta il via libera europeo, Tajani attacca sul...

Manovra in stand-by: Meloni aspetta il via libera europeo, Tajani attacca sul taglio Irpef

Meloni rallenta l’iter della manovra in attesa del sì dell’Europa; Tajani contesta la gestione dell’Irpef e chiede il taglio delle tasse. Governo approva il Dpb.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Il governo frena sull’iter della manovra e rimette la palla all’Europa. Lo ha deciso la premier Giorgia Meloni, che ha definito la trattativa una «partita complessa» e ha detto che con la flessibilità ci sono «più margini».

La scelta di rallentare è arrivata mentre l’esecutivo ha comunque dato il via al Documento programmatico di bilancio, dopo il «pasticcio» sulla manovra riportato dalle ultime fasi di confronto interno.

La decisione ha acceso tensioni nella maggioranza. Prima dell’ok allo scostamento si è registrato uno scontro fra la premier e il leader della Lega, Matteo Salvini, secondo quanto emerso dalle cronache politiche.

Il percorso della manovra resta complicato: sono in ballo misure come la flat tax e vari bonus, e proseguono i contatti e la trattativa con le istituzioni europee per ottenere il necessario assenso.

Nel centrodestra si sono levate critiche per la gestione dell’Irpef. Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha parlato di malumore, sottolineando che «taglio delle tasse per noi imprescindibile».

5 x 1000

Tra le poste riviste durante il confronto politico figura il capitolo della Difesa: è stato previsto un taglio di 8 miliardi, secondo le indicazioni circolate nella fase decisionale.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE