Mancini soddisfatto dopo Bologna: “La sfida decisiva sarà in Belgio”

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Roberto Mancini si è detto soddisfatto al termine della partita di Nations League giocata a Bologna il 5 ottobre 2026. Il ct della Nazionale italiana ha richiamato l’attenzione sul prosieguo del torneo, indicando come decisiva la sfida in programma in Belgio.
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Riferendosi alla partita contro la Turchia, Mancini ha riconosciuto difficoltà iniziali della squadra e la capacità dell’avversario di rimettere in equilibrio l’incontro. “Con la Turchia abbiamo sofferto all’inizio, poi sono stati bravi a riprendere la partita”, ha dichiarato il commissario tecnico.
Il commento del ct arriva nel contesto della Uefa Nations League, a cui la Nazionale sta prendendo parte.