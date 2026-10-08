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Magi: usare le palline nell’urna per tutelare la segretezza, critica il controllo sui deputati e annuncia la fine del digiuno

Il segretario di +Europa Riccardo Magi propone l’uso di palline nell’urna per garantire la segretezza, denuncia controllo sui deputati e sospende il digiuno.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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08 ottobre 2026 — Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha denunciato che i deputati sono sottoposti a controlli e ha proposto l’impiego di palline nell’urna come misura per assicurare la segretezza del voto.

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Secondo Magi, la situazione svilisce la dignità degli eletti. Ha sottolineato inoltre che la premier gli ha chiesto della sua salute, ma ha precisato che a lui interessa soprattutto la tutela della democrazia.

Il leader di +Europa ha annunciato che oggi interrompe il digiuno, ribadendo la sua posizione sulla necessità di garanzie per il voto parlamentare.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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