Magi: usare le palline nell’urna per tutelare la segretezza, critica il controllo sui deputati e annuncia la fine del digiuno

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08 ottobre 2026 — Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha denunciato che i deputati sono sottoposti a controlli e ha proposto l’impiego di palline nell’urna come misura per assicurare la segretezza del voto.

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Secondo Magi, la situazione svilisce la dignità degli eletti. Ha sottolineato inoltre che la premier gli ha chiesto della sua salute, ma ha precisato che a lui interessa soprattutto la tutela della democrazia.

Il leader di +Europa ha annunciato che oggi interrompe il digiuno, ribadendo la sua posizione sulla necessità di garanzie per il voto parlamentare.