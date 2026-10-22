Lutto nella dinastia Kennedy: muore a 42 anni Kyle, figlia di Michael

Kyle Kennedy, 42 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione di Westwood, nel Massachusetts. Figlia di Michael Kennedy e uno dei 34 nipoti di Bob e Ethel, la sua scomparsa rappresenta l’ennesimo lutto nella nota famiglia americana.

Nata il 6 luglio 1984 a Washington, Kyle era un’educatrice che si era dedicata a bambini svantaggiati e con disabilità. Nel 2020 aveva subito una grave lesione alla spina dorsale che l’aveva lasciata paralizzata.

Lascia due figli, di 10 e 12 anni. In passato aveva anche perso una bambina, deceduta poco dopo il parto.

Il padre Michael era morto in un incidente sugli sci nel 1997. Tra i membri più giovani della famiglia, solo lo scorso dicembre era venuta a mancare Tatiana Celia Kennedy Schlossberg, figlia di Caroline e nipote di Jfk e Jacqueline, a 35 anni per una leucemia.