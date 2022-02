L’Ucraina chiede aiuto, Israele e Gran Bretagna rispondono: invieranno soldati

Una “legione internazionale” di volontari per combattere al fianco delle forze ucraine contro l’invasione russa. E’ la chiamata alla armi fatta dal presidente Volodymyr Zelensky ai cittadini di tutto il mondo, che può ricordare il precedente storico delle brigate internazionali create durante la Guerra civile spagnola fra cui militò anche lo scrittore britannico George Orwell. E qualche governo, da quello britannico a quello della piccola Danimarca, non esita a farsi avanti per promettere pubblicamente sostegno a questi “volontari”: anche a costo di sfidare il rischio di dar vita a qualcosa che a Mosca – in piena escalation della crisi – potrebbe essere interpretata come un atto ostile diretto, un atto di guerra.

Kiev ha già organizzato punti di reclutamento in varie ambasciate ucraine del pianeta e fra le prime ad attivarsi c’è stata quella in Israele: Paese con molti cittadini originari dell’Ucraina come del resto della Russia, dove il governo locale peraltro si guarda bene dall’incoraggiare apertamente alcunché, essendosi semmai offerto di fare da mediatore per arrivare a una tregua fra le due parti. Fra i volontari più richiesti ci sono quelli con precedenti esperienze militari. Il regolamento delle forze armate ucraine introdotto nel 2016 già prevede la possibilità di un arruolamento di personale straniero “secondo un contratto su base volontaria”.

E una prima apertura ‘istituzionale’ è arrivata anche dalla Gran Bretagna, fra i Paesi occidentali più vicini a Kiev in termini di sostegno e appoggio anche bellico. E’ stata la ministra degli Esteri, Liz Truss, ad anticipare oggi la sua benedizione ai “volontari britannici” che volessero combattere con gli ucraini contro le truppe russe. “Il popolo ucraino sta lottando per la libertà e la democrazia, non solo dell’Ucraina ma dell’intera Europa. E se vi sono persone che vogliono partecipare a quella lotta, le sosterrei nel farlo”, ha detto Truss in un’intervista, non si sa quanto concordata con un Boris Johnson che comunque in serata, arringando i fedeli ucraini della cattedrale uniate della Sacra Famiglia, a Londra, non ha esitato a bollare Vladimir Putin come “inescusabile”.

Parole cui ha fatto eco la premier della tradizionalmente pacifica Danimarca, Mette Frederiksen, che – incalzata dai giornalisti di casa sua – ha definito l’eventuale arruolamento di cittadini danesi fra i reparti ucraini “una scelta individuale”, aggiungendo di non vedere alcun “ostacolo legale”. In questo ambito nel Regno Unito (come in altri Paesi europei) c’è più di un precedente, del resto. Anche molto più vicino ai nostri tempi rispetto al contesto assai remoto dell’impegno in Spagna di Orwell e di molti altri (italiani compresi) negli anni Trenta. Sono stati ad esempio abbastanza numerosi i britannici unitisi ai guerriglieri curdi che contrastavano l’Isis in Siria; e fra loro spicca un caduto diventato “eroe” fra i compagni d’arme come l’ex royal marine Konstandinos Erik Scurfield, 25enne di Barnsley, in Inghilterra centrale: ”volontario martire”, come lo avevano definito nel marzo 2015 i combattenti curdi dell’Ypg. La differenza è che, nel caso di quei reduci, chi era tornato a casa aveva dovuto affrontare talora accuse di terrorismo o di comportamenti illegali. Cosa che invece non è accaduta ai cittadini europei inquadrati nel passato recente nelle file dell’esercito ucraino: britannici (molti dei quali ex militari), ma anche di Svezia o di altri Paesi, che hanno già combattuto fra le forze di Kiev nella regione separatista del Donbass.