29 novembre 2026 — Dalla nostra inviata Giovanna Vitale (agf)

L’opposizione è intervenuta per difendere la Corte Costituzionale in seguito agli attacchi rivolti da La Russa alla Consulta. Tra i parlamentari contrari a quelle affermazioni è emersa una forte richiesta di tutela dell’istituzione.

Le polemiche sono scoppiate dopo le osservazioni riguardanti un eventuale rifiuto, da parte dei giudici costituzionali, del nome del premier nel testo della legge elettorale. Il tema ha riacceso il confronto politico sul ruolo della Consulta rispetto al dibattito legislativo.

Elly Schlein ha condannato il clima creatosi attorno ai giudici con un appello al cessate il fuoco: “Basta intimidazioni”. Anche Giuseppe Conte è intervenuto, sostenendo che quanto accaduto rappresenti una dimostrazione del carattere del provvedimento che, a suo dire, sarebbe nato per colpire gli avversari: “È la prova che nasce per colpire gli avversari”.