5 x 1000
HomeArte e Cultura a VeneziaL’Hamburger Kammerballett debutta a Venezia con due coreografie di John Neumeier

L’Hamburger Kammerballett debutta a Venezia con due coreografie di John Neumeier

A Venezia, l’Hamburger Kammerballett presenta due coreografie di John Neumeier al Teatro Malibran il 16 e 17 ottobre 2026.

Marie Jolie
a cura di: Marie Jolie
Balletto, al Malibran (Venezia) il Hamburger Kammerballett - foto Hamlet Connotations_HKB (c) Christina Gotz
Balletto, al Malibran (Venezia) il Hamburger Kammerballett - foto Hamlet Connotations_HKB (c) Christina Gotz

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

L’Hamburger Kammerballett porta per la prima volta a Venezia due pezzi firmati da John Neumeier: Hamlet Connotations e Petruška Variations saranno in scena al Teatro Malibran il 16 e il 17 ottobre nell’ambito della Stagione Lirica e Balletto 2025-2026.


Si tratta del debutto veneziano della compagnia con sede ad Amburgo, nata nel 2022 con una missione precisa: offrire un’opportunità professionale ai danzatori ucraini rifugiati in Germania. La formazione, fondata da Edvin Revazov e Isabelle Rohlfs, unisce repertorio classico e contemporaneo affrontando spesso temi di rilievo sociale.


Le due coreografie scelte per il Malibran appartengono entrambe al repertorio di John Neumeier. Hamlet Connotations, su musica di Aaron Copland, è un lavoro concepito originariamente per l’American Ballet Theatre nel 1976; Petruška Variations si muove invece sulle musiche di Igor Stravinskij. Sul palco otto ballerini interpreteranno le coreografie, accompagnati dal vivo al pianoforte da Michal Bialk.


La compagine artistica dell’Hamburger Kammerballett è al momento composta da sei danzatori, con un’età compresa tra i ventitré e i trentatré anni. Nonostante la giovane età della maggior parte degli interpreti, la compagnia ha già messo al centro della propria attività percorsi professionali e progetti che cercano di conciliare qualità artistica e impegno civile.


A guidare la compagnia è Edvin Revazov, figura di riferimento per la scena tedesca e internazionale. Nato a Sebastopoli, in Ucraina, Revazov ha completato la formazione presso la Scuola di Mosca e la Scuola del Balletto di Amburgo. Nel 2003 è entrato a far parte dell’Hamburg Ballet di John Neumeier, diventandone solista nel 2007 e primo solista nel 2010.


Nel corso della sua carriera Revazov ha ricevuto riconoscimenti nazionali e internazionali: tra i premi riportati figurano il Dr. Wilhelm Oberdörffer, il Der Faust nel 2007, il Premio Danza&Danza come miglior danzatore emergente nel 2008, il Premio Positano nel 2018 e il John Neumeier Prize for Choreography nel 2023.

5 x 1000

Per Neumeier ha creato ruoli tra i più noti del repertorio moderno, tra cui il conte Alexej Wronski in Anna Karenina, Tadzio in Morte a Venezia e il protagonista in Parzival.


Il repertorio di Revazov include inoltre ruoli principali e assoli affidati da altri coreografi; tra le interpretazioni più recenti si segnala King Leontes in The Winter’s Tale di Christopher Wheeldon. Dal 2023 è alla direzione artistica dell’Hamburger Kammerballett, ruolo nel quale ha proseguito il progetto originario della compagnia.


Le recite al Teatro Malibran sono previste in doppia replica: venerdì 16 ottobre alle ore 19.00 e sabato 17 ottobre alle ore

17.00. L’accompagnamento pianistico dal vivo è affidato a Michal Bialk, che seguirà l’ensemble nelle due serate.


Per informazioni sull’evento e sul calendario teatrale è disponibile il sito del Teatro La Fenice: www.teatrolafenice.it

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Marie Jolie
Marie Jolie
Tutti i segreti del gossip (ma non solo). Seguitemi perché tutte le indiscrezioni... le raccontano a me. marie_j@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE