L’Hamburger Kammerballett debutta a Venezia con due coreografie di John Neumeier

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L’Hamburger Kammerballett porta per la prima volta a Venezia due pezzi firmati da John Neumeier: Hamlet Connotations e Petruška Variations saranno in scena al Teatro Malibran il 16 e il 17 ottobre nell’ambito della Stagione Lirica e Balletto 2025-2026.



Si tratta del debutto veneziano della compagnia con sede ad Amburgo, nata nel 2022 con una missione precisa: offrire un’opportunità professionale ai danzatori ucraini rifugiati in Germania. La formazione, fondata da Edvin Revazov e Isabelle Rohlfs, unisce repertorio classico e contemporaneo affrontando spesso temi di rilievo sociale.



Le due coreografie scelte per il Malibran appartengono entrambe al repertorio di John Neumeier. Hamlet Connotations, su musica di Aaron Copland, è un lavoro concepito originariamente per l’American Ballet Theatre nel 1976; Petruška Variations si muove invece sulle musiche di Igor Stravinskij. Sul palco otto ballerini interpreteranno le coreografie, accompagnati dal vivo al pianoforte da Michal Bialk.



La compagine artistica dell’Hamburger Kammerballett è al momento composta da sei danzatori, con un’età compresa tra i ventitré e i trentatré anni. Nonostante la giovane età della maggior parte degli interpreti, la compagnia ha già messo al centro della propria attività percorsi professionali e progetti che cercano di conciliare qualità artistica e impegno civile.



A guidare la compagnia è Edvin Revazov, figura di riferimento per la scena tedesca e internazionale. Nato a Sebastopoli, in Ucraina, Revazov ha completato la formazione presso la Scuola di Mosca e la Scuola del Balletto di Amburgo. Nel 2003 è entrato a far parte dell’Hamburg Ballet di John Neumeier, diventandone solista nel 2007 e primo solista nel 2010.



Nel corso della sua carriera Revazov ha ricevuto riconoscimenti nazionali e internazionali: tra i premi riportati figurano il Dr. Wilhelm Oberdörffer, il Der Faust nel 2007, il Premio Danza&Danza come miglior danzatore emergente nel 2008, il Premio Positano nel 2018 e il John Neumeier Prize for Choreography nel 2023.

Per Neumeier ha creato ruoli tra i più noti del repertorio moderno, tra cui il conte Alexej Wronski in Anna Karenina, Tadzio in Morte a Venezia e il protagonista in Parzival.



Il repertorio di Revazov include inoltre ruoli principali e assoli affidati da altri coreografi; tra le interpretazioni più recenti si segnala King Leontes in The Winter’s Tale di Christopher Wheeldon. Dal 2023 è alla direzione artistica dell’Hamburger Kammerballett, ruolo nel quale ha proseguito il progetto originario della compagnia.



Le recite al Teatro Malibran sono previste in doppia replica: venerdì 16 ottobre alle ore 19.00 e sabato 17 ottobre alle ore

17.00. L’accompagnamento pianistico dal vivo è affidato a Michal Bialk, che seguirà l’ensemble nelle due serate.



Per informazioni sull’evento e sul calendario teatrale è disponibile il sito del Teatro La Fenice: www.teatrolafenice.it