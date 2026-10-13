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L’Fmi: lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sostiene una crescita globale al 3% ma alza i tassi

Il Fondo Monetario Internazionale sostiene che lo sviluppo dell’IA porta la crescita globale al 3% ma compenserà le guerre e farà salire i tassi d’interesse.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il Fondo Monetario Internazionale giudica positivo lo sviluppo dell’intelligenza artificiale per l’economia mondiale: secondo l’Fmi, la diffusione della tecnologia spingerebbe la crescita globale al 3%.

Nella valutazione del Fondo, la domanda legata all’innovazione tecnologica sarebbe in grado di compensare gli effetti economici provocati dai conflitti internazionali. Allo stesso tempo, però, l’Fmi avverte che questo impulso alla domanda comporterà un aumento dei tassi di interesse.

La notizia è stata riportata il 13 ottobre 2026 da Francesco Manacorda per l’agenzia AFP e pubblicata su Repubblica.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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