Lerner sul caso Reggio Emilia: «Sbagliato chiedere abiure per i crimini di Netanyahu»

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Gad Lerner è intervenuto nel dibattito sul caso Reggio Emilia condannando la richiesta di abiure relative ai cosiddetti crimini di Netanyahu. Secondo Lerner, sollevare questa richiesta è «sbagliato», ha detto l’editorialista.

Nel corso delle dichiarazioni ha inoltre richiamato la propria collaborazione istituzionale con il sindaco Massari, ricordando di aver insieme a lui celebrato la Giornata della memoria. Su questo punto Lerner ha affermato di non avere dubbi sulla sensibilità del primo cittadino.

Le affermazioni di Lerner sono state riportate da Repubblica nel resoconto della vicenda.