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Leone XIV chiama Zelensky: appello per una tregua umanitaria a Oleshky

19/10/2026: Papa Leone XIV ha telefonato a Zelensky sollecitando una tregua umanitaria per Oleshky e cooperazione per aiuti, assistenza e evacuazioni sicure.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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19/10/2026 — Il Papa ha contattato telefonicamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per richiamare la grave situazione nella città di Oleshky, nella regione di Kherson, e rinnovare la richiesta di una tregua umanitaria.

Secondo il comunicato della Sala Stampa vaticana, durante la conversazione — avvenuta venerdì scorso dal Gemelli — il Santo Padre ha fatto riferimento a una richiesta analoga già presentata al presidente russo Vladimir Putin.

Il Vaticano auspica che la collaborazione di entrambe le parti possa permettere l’arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l’evacuazione volontaria e in sicurezza della popolazione civile.

Il testo sottolinea l’impegno costante della Santa Sede per il dialogo e la pace, ricordando le iniziative diplomatiche avviate il mese scorso con le missioni a Mosca dell’arcivescovo Paul Gallagher e del cardinale Matteo Zuppi.

Il comunicato segnala inoltre che Leone XIV sta riprendendo gradualmente le sue attività, come aveva annunciato ieri all’Angelus: non si recherà a Castel Gandolfo, dove è solito trascorrere il martedì, ma mercoledì mattina sarà in piazza San Pietro per l’udienza generale.

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Sempre nella giornata odierna sono state rese note le nomine di 24 nuovi membri della Commissione Teologica Internazionale.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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