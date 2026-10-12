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Le telecamere del King Khalid riprendono le esplosioni nel terminal 3: un morto e 11 feriti

Le telecamere del King Khalid di Riad riprendono esplosioni nel terminal 3. Houthi rivendicano: un morto pakistano, 11 feriti, scalo chiuso, traffico sospeso.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dell’aeroporto internazionale King Khalid di Riad documentano le esplosioni che hanno colpito il terminal 3 nella serata di domenica 11 ottobre 2026, secondo il materiale diffuso dalle autorità saudite.

Nel filmato si vedono passeggeri impegnati nei controlli di sicurezza e in attesa ai varchi d’imbarco pochi istanti prima delle deflagrazioni. Subito dopo le riprese mostrano la fuga convulsa dei presenti in cerca di riparo tra le strutture dello scalo.

L’azione è stata rivendicata dai ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall’Iran, che hanno rivendicato le incursioni contro infrastrutture strategiche saudite.

A un primo bombardamento avvenuto sabato, che ha provocato almeno 12 morti e centinaia di feriti, è seguito il raid di domenica sera. Secondo l’Autorità per l’aviazione civile di Riad, quest’ultimo attacco ha provocato la morte di un residente di nazionalità pakistana e il ferimento di altre undici persone, trasportate d’urgenza in ospedale. I danni materiali sono considerati gravi e sono ancora in corso di quantificazione.

Dopo l’attacco le operazioni aeroportuali sono state interrotte; lo scalo resta chiuso al traffico aereo per motivi di sicurezza e per consentire le verifiche sui danni. Nonostante la gravità della situazione, le autorità saudite confermano lo svolgimento di una conferenza internazionale sul tema dell’energia.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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