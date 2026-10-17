Le Iene, puntata del 15 ottobre: inchieste su embrione scambiato, la banda della minicar e le calamità

In prima serata giovedì 15 ottobre Le Iene tornano su Italia 1 con servizi che indagano vicende di cronaca e emergenze ambientali. Alla conduzione Veronica Gentili è affiancata da Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. La trasmissione parte alle 21.20 e sarà disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Il primo servizio, firmato da Riccardo Spagnoli e realizzato da Roberta Rei, ricostruisce la vicenda legata al centro di Procreazione Medicalmente Assistita dell’Ospedale San Paolo di Napoli. Una coppia, già genitori di un bambino, ha utilizzato embrioni congelati conservati nella struttura per avere un secondo figlio. Dopo il parto sono emerse incongruenze sul gruppo sanguigno della neonata rispetto ai genitori e gli esami del DNA hanno confermato che la bambina non è biologicamente figlia della coppia. L’inchiesta punta a chiarire quali procedure possano aver fallito; l’inviata raccoglie le testimonianze di altre famiglie in attesa di usare i propri embrioni, attualmente bloccati. Per ottenere spiegazioni sono stati interpellati il direttore dell’ospedale, l’ex primario ginecologo del reparto di PMA e i vertici dell’Asl Napoli 1 Centro.

La cronaca romana è al centro del servizio di Daniele Bonistalli e Riccardo Messa, dedicato alla cosiddetta “banda della minicar”. Le indagini hanno individuato due ragazzi di 16 e 17 anni sospettati di essere coinvolti nelle aggressioni che hanno seminato paura nella capitale. Tra le sette persone colpite figura l’attore Davide Iacopini, che ha subito due interventi chirurgici ed è ancora ricoverato in gravi condizioni, secondo le informazioni fornite alla trasmissione. Il servizio ripercorre gli episodi e gli elementi che hanno portato all’identificazione dei due minorenni.

Matteo Viviani firma l’approfondimento sulle recenti calamità naturali che hanno interessato diverse aree d’Italia. Il servizio esamina le conseguenze di piogge intense, allagamenti e fenomeni atmosferici violenti che hanno danneggiato comunità, abitazioni e infrastrutture, e richiama l’attenzione su prevenzione, vulnerabilità del territorio e gestione delle emergenze.

Ospiti musicali della puntata sono Paola Turci e Francesca Michielin. Paola Turci è presentata come cantautrice con una lunga carriera, più volte al Festival di Sanremo, autrice di brani che affrontano la figura della donna nella società contemporanea. Francesca Michielin è indicata come cantante, autrice e polistrumentista emersa dopo la vittoria a X Factor nel 2011 e consolidata nella scena musicale con album, collaborazioni e partecipazioni a Sanremo.