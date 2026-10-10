Le Iene dell’8 ottobre: Pausini dall’Isla Bonita, indagini su caccia al trofeo, Rossi e il caso Boccia‑Sangiuliano

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La nuova puntata de Le Iene va in onda giovedì 8 ottobre 2026, alle 21.20 su Italia 1, con la conduzione di Veronica Gentili affiancata da Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba.

Nel servizio di Riccardo Spagnoli, Wad incontra Laura Pausini dietro le quinte dell’Isla Bonita Love Festival alle Canarie. La cantante ripercorre i 33 anni di carriera e parla del rapporto tra la sua musica e l’impegno contro discriminazioni e pregiudizi, con particolare attenzione ai diritti della comunità LGBTQIA+.

Stefano Corti si reca in Sudafrica per documentare la cosiddetta “caccia al trofeo”. La Iena riesce ad accedere a una riserva frequentata da facoltosi cacciatori occidentali e descrive un’attività che muove cifre importanti e ruota attorno all’uccisione di animali esotici.

Gaetano Pecoraro vola a San Francisco per incontrare Max Parisi, conduttore di Radio Monte Carlo affetto da un tumore al pancreas. Parisi ha avuto accesso al Daraxonrasib, farmaco sperimentale che sta producendo risultati incoraggianti nel suo caso. La stessa terapia interessa Angelica, che durante la gravidanza aveva scelto di rinunciare alle cure per proteggere il figlio; non potendo ancora accedere al farmaco in Europa, si è rivolta alle istituzioni.

Gaston Zama propone la seconda parte dell’intervista a Maria Rosaria Boccia e segue la donna durante la giornata dell’udienza del processo che la vede contrapposta all’ex ministro Gennaro Sangiuliano. La Procura di Roma si è opposta alla presenza delle telecamere del programma in aula. Tra i nomi indicati nelle liste dei testimoni figurano Sigfrido Ranucci e Arianna Meloni.

Roberta Rei torna sul caso di David Rossi, alla luce delle conclusioni della Commissione parlamentare d’inchiesta che ha sostenuto l’ipotesi di un’aggressione seguita da una caduta dalla finestra del manager di Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013.

Alessandro De Giuseppe si concentra sul delitto di Garlasco e sulle ultime novità investigative e giudiziarie relative alla posizione di Alberto Stasi, interrogandosi sul grado di definitività della verità emersa nei processi.

Ospiti della puntata sono il cantante Fred De Palma e l’attrice Giovanna Mezzogiorno. Mezzogiorno è protagonista di due film: Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti, in uscita oggi, e Se ami qualcuno dillo, in programma il 16 ottobre.

La trasmissione è visibile in diretta su Italia 1 e in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.