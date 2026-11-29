Torino, 28 novembre 2026 — La Lazio ha ottenuto una vittoria sofferta a Torino, imponendosi 2-1 sul campo del Torino grazie a due reti segnate in rapida successione a ridosso dell’intervallo.

La svolta è arrivata tra il 42′ e il 44′ del primo tempo, quando Provstgaard e Isaksen hanno realizzato i gol che hanno portato la squadra ospite sul doppio vantaggio.

Nella ripresa il Torino ha provato a reagire e ha accorciato le distanze con Adams, ridando speranza ai padroni di casa e rilanciando la partita verso una possibile rimonta.

I granata hanno spinto fino al fischio finale per cercare il pareggio, ma non sono riusciti a trovare la rete del 2-2. Al triplice fischio è stata la Lazio a festeggiare la vittoria, con l’allenatore Gennaro Gattuso che ha esultato dopo il successo sull’amico e collega Abate.

La partita, valida per il campionato di Serie A 2026/27, si è giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.