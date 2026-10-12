Lazio supera il Monza 3-1 all’Olimpico e si porta in cima alla classifica

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La Lazio ha battuto il Monza 3-1 allo Stadio Olimpico di Roma nella sesta giornata del campionato di Serie A 2026-27. La partita, giocata l’11 ottobre 2026, ha consentito ai biancocelesti di risalire in testa alla classifica.
Con questo successo la squadra capitolina raggiunge l’Inter in vetta al torneo. Il confronto si è svolto regolarmente nello stadio romano e si inserisce nel calendario della stagione 2026-2027.
La vittoria della Lazio aggiorna la classifica dopo la sesta giornata, consolidando la posizione della formazione allenata nella parte alta del campionato. Il Monza, sconfitto per 3-1, lascia l’Olimpico con il risultato finale dello scontro.