5 x 1000
HomenotizieLazio supera il Monza 3-1 all’Olimpico e si porta in cima alla...

Lazio supera il Monza 3-1 all’Olimpico e si porta in cima alla classifica

La Lazio vince 3-1 contro il Monza il 11/10/2026 allo Stadio Olimpico nella sesta giornata di Serie A 2026-27 e raggiunge l’Inter in vetta.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

La Lazio ha battuto il Monza 3-1 allo Stadio Olimpico di Roma nella sesta giornata del campionato di Serie A 2026-27. La partita, giocata l’11 ottobre 2026, ha consentito ai biancocelesti di risalire in testa alla classifica.

Con questo successo la squadra capitolina raggiunge l’Inter in vetta al torneo. Il confronto si è svolto regolarmente nello stadio romano e si inserisce nel calendario della stagione 2026-2027.

La vittoria della Lazio aggiorna la classifica dopo la sesta giornata, consolidando la posizione della formazione allenata nella parte alta del campionato. Il Monza, sconfitto per 3-1, lascia l’Olimpico con il risultato finale dello scontro.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE