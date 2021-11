l’Associazione “Libri volanti” di Venezia presenta: incontri con Bernard Friot

Egregio, amato e rinfrancato, il libro torna a far parlare di sé. Sa che ne avevamo bisogno e grazie alla Municipalità di Venezia, alla Presidente della Commissione delle politiche della scuola e della famiglia, Alberta Baldan, che ha proposto l’iniziativa accolta e condivisa con entusiasmo dai consiglieri, l’auspicio è diventato realtà ed è stato approvato in Consiglio.

Complice e collaborativa come sempre, l’Associazione “Libri volanti” di Venezia, nata nel 2014 dal desiderio di dieci donne che avevano ereditato da una cara amica più di seicento libri di narrativa classica e contemporanea.

Lo scopo principale dell’associazione è di non disperdere una memoria, un patrimonio umano e librario importante, di promuovere la diffusione della lettura, di favorire la circolazione dei libri e di approfondire tematiche culturali attraverso il prestito gratuito Nonché gli incontri con gli autori, le letture guidate, le conversazioni a tema, gli eventi culturali.

L’Associazione, spiega la presidente Catia Bandinelli aveva a disposizione un patrimonio librario di più di 600 libri che a oggi son divenuti più di 2600 e ha provveduto a pubblicizzare, tramite locandine e volantini, l’apertura del punto prestito e a incontrare varie realtà del quartiere per far conoscere il Progetto. Moltissimi gli eventi e le iniziative segnati da momenti di condivisione culturale e umana, come le Letture ad Alta voce e la Stanza del The a Villa Groggia e la collaborazione del CPT di Venezia Appassionanti le tematiche trattate; Da Donne nell’Arte, Libri da Gustare e poi ancora Incontri con gli studenti italiani e stranieri per approfondire l’esigenza di esprimere i propri mondi interiori.

In occasione della presenza dello scrittore francese Bernard Friot a Venezia, Alberta Baldan ha pensato di organizzare un ciclo d’incontri sulla lettura per l’infanzia e l’adolescenza rivolta alle famiglie, a tutti gli adulti che oltre gli insegnanti si rapportano con i bambini e i ragazzi.

Bernard Friot, scrittore straordinario, vincitore nel 2009 del Premio Andersen con il suo libro Il mio mondo a testa in giù, ha ispirato e formato molti adulti sul valore della lettura ad alta voce. Prima ancora di scrivere per i ragazzi, Bernard Friot ha scritto con loro durante i lunghi anni dedicati all’insegnamento.



Ascoltando le loro piccole grandi avventure e disavventure quotidiane, Friot ha riunito un immenso materiale da cui nascono le sue celebri Histoires pressées.



L’importanza della parola, ribadiscono i promotori del progetto, supportati da esperti, oggi più che mai assume un significato alto, necessario alla comprensione del tempo in cui viviamo insieme alla complessità che caratterizza la nostra città, chi la abita o la vorrebbe abitare.

La ricerca di una rinnovata coesione tra adulti e giovani, nasce anche e soprattutto dalla valorizzazione del racconto, come ci ha suggerito l’Epica, fin dai tempi antichi, che resiste con fierezza e malinconia all’eccesso dei linguaggi informatici che si amplificano sulle nostre esistenze, talvolta travolgendole, talvolta avvertendoci che il danno è già avvenuto ma che non tutto sia ancora perduto.