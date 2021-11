Laboratorio Walter Tobagi, 27° Anno di Attività: Novembre 2021 – Maggio 2022

Anche quest’anno il Circolo Culturale Walter Tobagi si presta a percorrere un interessante Laboratorio di Scrittura Creativa, appuntamento molto atteso e apprezzato per lo spessore culturale, sempre adeguato a una lettura attenta della società in cui viviamo.

STRUTTURA E CONTENUTI DEL CORSO

Sostanziare il desiderio di scrivere con attività di verifica, conoscenza, confronto: proprio in quest’ottica si muove il Laboratorio di Scrittura Creativa del Circolo Culturale Walter Tobagi. Per questo, giunto al ventisettesimo anno di attività, il Laboratorio riprende la sua programmazione col desiderio di guardare agli Orizzonti della narrazione.

Venti incontri a cadenza settimanale -secondo il collaudato impianto del progetto originario- si terranno ogni mercoledì pomeriggio nella accogliente cornice dell’Hotel Bologna da fine novembre 2021 a maggio 2022; la finalità è quella di costruire un itinerario intorno ai testi narrativi ampio e articolato. Non si tratta soltanto di esaminare i modi e le tecniche con cui si costruisce una storia in forma di racconto; occorre, anche, esplorare le possibili fonti, cercare il sottile distinguo tra storia, realtà, racconto, conoscere i processi di scrittura che portano un testo allo status di ‘testo letterario’. Fondamentale a tal fine sarà il contributo di alcuni tra i più importanti scrittori, editor, docenti universitari del panorama nazionale. I corsisti avranno l’opportunità di confrontarsi con autori affermati del calibro di Paolo Malaguti, Tiziano Scarpa e Giulio Mozzi; Sandro Frizziero, padre del romanzo Sommersione (finalista al Campiello 2020), fornirà a sua volta nuove prospettive.

Pia Masiero e Andreina Lavagetto, docenti a Ca’ Foscari, guideranno i corsisti nel labirinto dei percorsi di scrittura. Rinomati esperti di editing quali Anna Vallerugo e Alessandro Cinquegrani (la prima giornalista, redattrice, editor, il secondo professore universitario e romanziere) chiariranno i meccanismi della revisione del testo. Sarà infine Edoardo Pittalis, giornalista, storico e narratore di altissimo livello, a offrire ai corsisti le sue multiformi esperienze e a discutere con loro nell’incontro di chiusura. La proposta formativa è completata naturalmente dagli incontri con lo Staff del Tobagi: ci saranno dunque ulteriori momenti laboratoriali, sessioni di lettura e commento collegiale, sperimentazioni. Accanto a queste non mancheranno i momenti di convivialità, che ‘ospitano’ la letteratura come pochi contesti al mondo, quasi una zona sismica dell’interazione tra i corsisti: zona sismica a disposizione di chi ha voglia di mettersi in gioco o, più semplicemente, di ascoltare ed imparare.

Nel dettaglio, ecco il programma:

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

27° Anno di Attività

Novembre 2021 – Maggio 2022

GLI ORIZZONTI DELLA NARRAZIONE

24 novembre Presentazione del laboratorio a cura dello Staff

Ricercare e spaziare

1 dicembre Scrittura e letteratura Paolo Malaguti

9 dicembre* Tra storia, realtà e racconto Tiziano Scarpa

15 dicembre Questione di voce Tiziana Agostini

12 gennaio Laboratorio Elena Triantafillis

19 gennaio Questione di editing Anna Vallerugo

26 gennaio Scrittura e letteratura Andreina Lavagetto

2 febbraio Dai conflitti ai conflitti negati Staff Tobagi

9 febbraio Laboratorio Annalisa Trabacchin Gabriele Sciuto

16 febbraio Questione di editing Anna Vallerugo

23 febbraio A tu per tu con Sandro Frizziero

Dai fatti alle parole (e ritorno)

2 marzo Scrittura e letteratura Pia Masiero

9 marzo Questione di scelte Pia Masiero

16 marzo A tu per tu con Giulio Mozzi

23 marzo Questione di editing Alessandro Cinquegrani

30 marzo Laboratorio Elena Triantafillis

6 aprile Scrittura e letteratura Tiziana Agostini

13 aprile Rivedere, rivalutare Elena Triantafillis

20 aprile Questione di editing Alessandro Cinquegrani

27 aprile Laboratorio Annalisa Trabacchin Gabriele Sciuto

4 maggio A tu per tu con Edoardo Pittalis

Sede: HOTEL BOLOGNA, via Piave 213, Mestre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30

*L’incontro con Tiziano Scarpa si terrà eccezionalmente di giovedì.

Gli incontri verranno organizzati rispettando le vigenti disposizioni in materia di COVID-19.

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di 20 iscritti.

Staff Laboratorio: Chiara Perilli, Tiziana Agostini, Gabriele Sciuto, Annalisa Trabacchin, Elena Triantafillis

